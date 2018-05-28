NVIDIA показала графический ускоритель серии GeForce GTX 1050

Представлен ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 с 3 Гбайт памятью. Ускоритель рассчитан прежде всего на любителей игр. Память функционирует на частоте 7000 МГц и имеет самую высокую частоту ядра: она составляет 1392 МГц с возможностью повышения до 1518 МГц. Предусмотрены разъёмы DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b и Dual Link-DVI. О старте продаж и стоимости устройства NVIDIA GeForce GTX 1050 пока не сообщается.