NVIDIA покажет новые видеокарты в сентябре

В сети появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует показать новое поколение видеокарт уже в сентябре этого года. Есть даже закрытая информация от некоторых интернет-магазинов, что продукция будет доступна для приобретения уже в конце сентября, то есть анонс проведут либо в середине месяца, либо очень быстро отправят новинки в продажу. Пока что говорить о характеристиках новых продуктов нет особой необходимости, так как вся информация в сети представлена самыми разными слухами. Угадать что именно там нового — трудно. Да и зачем гадать, если совсем скоро компания сама в деталях расскажет обо всех особенностях новинки. Покупать видеокарту сейчас нет смысла, лучше подождать релиза и взять прошлое поколение по более выгодной цене. Но, это наше субъективное мнение.