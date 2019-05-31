NVIDIA покажет видеокарты в августе

На просторах интернета появилась новость о том, что компания NVIDIA готовит какой-то свой очень крутой продукт, который будет являться главным конкурентом видеокартам AMD Navi. Все мы знаем, что у NVIDIA сейчас проблемы с продажами и нужно хоть как-то улучшать положение на рынке, чтобы пользователи бежали в магазин покупать новые видеокарты за безумные деньги. У AMD Navi будет целый ряд преимуществ, которые нужно как-то перекрывать своими устройствами, вот только как это делать — вопрос. Будем надеяться, что в августе, если верить инсайдерам, компания NVIDIA покажет нечто очень круто и можно будет говорить с уверенностью о будущем поколении видеокарт. Пока что информации об этом нет и говорить довольно трудно. Будем ждать анонса.