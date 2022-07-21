NVIDIA полноценно запустила GeForce Now на Android

NVIDIA только что объявила, что GeForce Now наконец-то получает поддержку игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду на всех Android-смартфонах — функция, которая ранее была ограничена всего несколькими моделями. GeForce Now — это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из таких торговых площадок, как Steam и Epic Games Store, а также некоторых других, на любое устройство по своему выбору. Это отличный способ испытать свои компьютерные игры на мобильном телефоне или телевизоре или просто поиграть в игры, для которых ваш компьютер недостаточно мощный. В прошлом году сервис получил доступ к уровню RTX 3080, который предлагал мощность мощного графического процессора, но через облако. Хотя это, безусловно, более дорогой вариант, он легко стал лучшим уровнем благодаря едва заметной задержке ввода, более высокому разрешению и лучшей частоте обновления.

Хорошая новость для пользователей Android заключается в том, что пользователи GeForce Now для Android теперь получают поддержку 120 кадров в секунду на всех телефонах Android, которые поддерживают более высокую частоту обновления. Если у вашего телефона дисплей с частотой 120 Гц, теперь вы можете транслировать игры с более высокой частотой обновления. На момент написания этой статьи эта функция широко распространялась. Правда, для этого нужно иметь флагманское устройство, которое обладает достаточно производительным железом и возможностями.
NVIDIA GeForce RTX 3060M уже готовят к запуску на ПК…
Мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060M был перепрофилирован в графическую карту настоль…
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Ed…
Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition (ROG-STRIX-R…
Графический процессор NVIDIA Hopper H100 во всей красе…
На GTC 2022 NVIDIA представила свой графический процессор Hopper H100, мощный вычислительный центр, разра…
Intel купила еще одну компанию для своей видеокарты…
Компания Intel Graphics официально сообщила в своих социальных сетях, что приобрела финскую компанию Siru…
NVIDIA GeForce RTX 40-й серии появится в июле…
По данным достоверного источника информации, видеокарты NVIDIA Geforce RTX 40-й серии Ada LoveLace будут …
Sapphire выпустит две видеокарты линейки Radeon RX 6700…
Компания Sapphire представила две видеокарты RX 6700. AMD Radeon 6700 представляет собой урезанную версию…
Представлена ​​видеокарта ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Editi…
В прошлом году ASUS и Noctua вместе работали над созданием одной из самых интересных видеокарт в своем кл…
AMD готовит младшую видеокарту Radeon RX 6300 Navi 24…
AMD готовится представить очередную младшую версию видеокарту Radeon RC6300. AMD обновило ядро для Linux …
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor