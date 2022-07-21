NVIDIA полноценно запустила GeForce Now на Android

NVIDIA только что объявила, что GeForce Now наконец-то получает поддержку игрового процесса со скоростью 120 кадров в секунду на всех Android-смартфонах — функция, которая ранее была ограничена всего несколькими моделями. GeForce Now — это облачный игровой сервис, который позволяет игрокам транслировать компьютерные игры из таких торговых площадок, как Steam и Epic Games Store, а также некоторых других, на любое устройство по своему выбору. Это отличный способ испытать свои компьютерные игры на мобильном телефоне или телевизоре или просто поиграть в игры, для которых ваш компьютер недостаточно мощный. В прошлом году сервис получил доступ к уровню RTX 3080, который предлагал мощность мощного графического процессора, но через облако. Хотя это, безусловно, более дорогой вариант, он легко стал лучшим уровнем благодаря едва заметной задержке ввода, более высокому разрешению и лучшей частоте обновления.

Хорошая новость для пользователей Android заключается в том, что пользователи GeForce Now для Android теперь получают поддержку 120 кадров в секунду на всех телефонах Android, которые поддерживают более высокую частоту обновления. Если у вашего телефона дисплей с частотой 120 Гц, теперь вы можете транслировать игры с более высокой частотой обновления. На момент написания этой статьи эта функция широко распространялась. Правда, для этого нужно иметь флагманское устройство, которое обладает достаточно производительным железом и возможностями.