NVIDIA предсказывает повышение дефицита на видеокарты

Хуанг сделал комментарии во время интервью изданию Yahoo Finance, в котором заявил: «Я думаю, что в следующем году спрос значительно превысит предложение. У нас нет никаких волшебных средств для улучшения цепочки поставок, так что ситуация, скорее всего, лишь ухудшится», - сказал Хуан. Впрочем, есть и некоторые хорошие новости, которые должны поднять настроение аудитории. Ценообразование и доступность графических процессоров должны постепенно улучшаться в 2022 году, поскольку Ethereum меняет механизм добычи своей криптовалюты. Если раньше вы добывали больше «эфира», если имели больше мощности видеокарт, то теперь объём добычи криптовалюты зависит от уже имеющихся у вас запасов криптовалюты. Соответственно, видеокарты больше не нужны.