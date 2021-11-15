NVIDIA предсказывает повышение дефицита на видеокарты

Любой геймер, который пытался купить видеокарту или консоль в течение последних 18 месяцев, очень хорошо знает, насколько плоха ситуация на рынке. Дефицит, связанный с пандемией, практически не сокращается. Из-за высокого спроса и предельно низкого предложения по-прежнему сильно страдает игровая индустрия, по которой ещё бьют и майнеры, которые скупают любые видеокарты в попытках заработать на них хоть какие-то деньги. К сожалению, тем, кто надеется на положительные изменения в обозримом будущем, стоит поубавить пыл и отложить кошельки в сторону. Дело в том, что после комментариев генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга вам, скорее всего, вовсе перехочется ждать падения цен на видеокарты.

Хуанг сделал комментарии во время интервью изданию Yahoo Finance, в котором заявил: «Я думаю, что в следующем году спрос значительно превысит предложение. У нас нет никаких волшебных средств для улучшения цепочки поставок, так что ситуация, скорее всего, лишь ухудшится», - сказал Хуан. Впрочем, есть и некоторые хорошие новости, которые должны поднять настроение аудитории. Ценообразование и доступность графических процессоров должны постепенно улучшаться в 2022 году, поскольку Ethereum меняет механизм добычи своей криптовалюты. Если раньше вы добывали больше «эфира», если имели больше мощности видеокарт, то теперь объём добычи криптовалюты зависит от уже имеющихся у вас запасов криптовалюты. Соответственно, видеокарты больше не нужны.