NVIDIA представила CMP 170HX - видеокарту для майнинга

Недавно на просторах интернета появились изображения новой видеокарты CMP 170HX — это сильно урезанная версия графического процессора GA100 от NVIDIA, только производитель не планирует выпускать этот процессор для геймеров или обычных пользователей. Речь идёт о видеокарте, которая была создана исключительно для майнеров, чтобы они могли приобрести данное решение и получать удовольствие от добычи криптовалюты. Стоит напомнить, что это будет пятый графический процессор NVIDIA, предназначенный для майнеров криптовалюты, и самый мощный на данный момент, предлагающий скорость хэширования Ethereum 164 MH/s — почти вдвое больше, чем у предыдущей по мощности видеокарты CMP 90HX. Также новая видеокарта содержит 4480 ядер CUDA с базовой тактовой частотой 1140 МГц и тактовой частотой в ускоренном режиме 1410 МГц.

Это значительно меньше, чем 8192 ядра CUDA, которые вы найдете в полной версии GA100, но все же это заманчивое предложение для майнеров, которые не слишком заботятся о стоимости перепродажи. Более того, у карты всего 8 ГБ ОЗУ, хотя это гораздо более быстрый вариант HBM2e, чем GDDR6, который использовался на предыдущих картах для майнинга. Пропускная способность памяти является ключом к майнинговым возможностям графического процессора, и тот факт, что эта карта предлагает 1493 ГБ/с, не вызывает нареканий. С другой стороны, уменьшение объема памяти до 8 ГБ означает, что это не слишком заманчивый вариант для геймеров. Впрочем, у видеокарты также нет никаких возможностей вывода видео, поскольку такие вещи не нужны для карт для майнинга, и это помогает NVIDIA убедиться, что карты для майнинга не навредят продажам других линеек видеокарт.