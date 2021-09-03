NVIDIA представила CMP 170HX - видеокарту для майнинга

Это значительно меньше, чем 8192 ядра CUDA, которые вы найдете в полной версии GA100, но все же это заманчивое предложение для майнеров, которые не слишком заботятся о стоимости перепродажи. Более того, у карты всего 8 ГБ ОЗУ, хотя это гораздо более быстрый вариант HBM2e, чем GDDR6, который использовался на предыдущих картах для майнинга. Пропускная способность памяти является ключом к майнинговым возможностям графического процессора, и тот факт, что эта карта предлагает 1493 ГБ/с, не вызывает нареканий. С другой стороны, уменьшение объема памяти до 8 ГБ означает, что это не слишком заманчивый вариант для геймеров. Впрочем, у видеокарты также нет никаких возможностей вывода видео, поскольку такие вещи не нужны для карт для майнинга, и это помогает NVIDIA убедиться, что карты для майнинга не навредят продажам других линеек видеокарт.