NVIDIA представила GeForce GTX 1630

NVIDIA официально выпустила свою видеокарту начального уровня 2022 года — GeForce GTX 1630, которая нацелена на то, чтобы занять место в сегменте графических процессоров стоимостью менее 150 долларов. NVIDIA GeForce GTX 1630 использует урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер, и даже меньше, чем у GTX 1050 Ti, у которой 768 ядер. Карта также будет содержать 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти, что является огромным сокращением по сравнению со 128-битной шиной, которую имеет в своем распоряжении графический процессор TU117. Таким образом, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 обеспечивает максимальную пропускную способность 96 ГБ/сек, что вдвое меньше, чем у GTX 1650.

Пропускная способность также меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 ГБ со скоростью 12 Гбит/сек. Графическая карта будет иметь TDP 75 Вт, а тактовая частота ядра будет настроена на 1785 МГц, хотя есть несколько пользовательских моделей, которые поставляются с разъемом для внешнего питания и обеспечивают максимальную тактовую частоту более 1800 МГц. Если не учитывать спецификации, единственный обзор карты на данный момент исходит от Tech Power Up. Техническому отделу удалось заполучить пользовательскую модель GTX 1650 Ghost от Gainward, и, хотя карта предлагает 3-кратное улучшение производительности по сравнению со своим предшественником, GT 1030, RX 6400 предлагает на 55-60% более высокую производительность по той же цене.
Представлена 3D-карта ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger I…
Компания ASRock пополнила ассортимент видеокарт моделью ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 GB, пе…
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3090 Ti Gallardo…
Компания Manli пополнила ассортимент игровых видеокарт моделью GeForce RTX 3090 Ti Gallardo, цена и дата …
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Ed…
Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition (ROG-STRIX-R…
GIGABYTE выпустила кастомные видеокарты AMD Radeon RX 6950 X…
Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня объявил…
PowerColor RX 6650XT Hellhound оснащена памятью GDDR6 со ско…
Раскрыты характеристики и изображения видеокарты PowerColor RX 6650XT Hellhound. С точки зрения дизайна г…
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil сертифицирована в Южн…
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil D6 12GB прошла сертификацию в Южной Корее — это еще одно подтвержд…
Palit анонсирует видеокарты начального уровня GeForce GTX 16…
Компания Palit анонсирует графические карты серии GeForce GTX 1630 Dual. Видеокарта Palit GeForce GTX …
Sapphire выпустит две видеокарты линейки Radeon RX 6700…
Компания Sapphire представила две видеокарты RX 6700. AMD Radeon 6700 представляет собой урезанную версию…
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor