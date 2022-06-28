NVIDIA представила GeForce GTX 1630

Пропускная способность также меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 ГБ со скоростью 12 Гбит/сек. Графическая карта будет иметь TDP 75 Вт, а тактовая частота ядра будет настроена на 1785 МГц, хотя есть несколько пользовательских моделей, которые поставляются с разъемом для внешнего питания и обеспечивают максимальную тактовую частоту более 1800 МГц. Если не учитывать спецификации, единственный обзор карты на данный момент исходит от Tech Power Up. Техническому отделу удалось заполучить пользовательскую модель GTX 1650 Ghost от Gainward, и, хотя карта предлагает 3-кратное улучшение производительности по сравнению со своим предшественником, GT 1030, RX 6400 предлагает на 55-60% более высокую производительность по той же цене.