NVIDIA представила GeForce GTX 1630

NVIDIA официально выпустила свою видеокарту начального уровня 2022 года — GeForce GTX 1630, которая нацелена на то, чтобы занять место в сегменте графических процессоров стоимостью менее 150 долларов. NVIDIA GeForce GTX 1630 использует урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер, и даже меньше, чем у GTX 1050 Ti, у которой 768 ядер. Карта также будет содержать 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти, что является огромным сокращением по сравнению со 128-битной шиной, которую имеет в своем распоряжении графический процессор TU117. Таким образом, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 обеспечивает максимальную пропускную способность 96 ГБ/сек, что вдвое меньше, чем у GTX 1650.

Пропускная способность также меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности, но сохраняет базовую тактовую частоту памяти GDDR6 4 ГБ со скоростью 12 Гбит/сек. Графическая карта будет иметь TDP 75 Вт, а тактовая частота ядра будет настроена на 1785 МГц, хотя есть несколько пользовательских моделей, которые поставляются с разъемом для внешнего питания и обеспечивают максимальную тактовую частоту более 1800 МГц. Если не учитывать спецификации, единственный обзор карты на данный момент исходит от Tech Power Up. Техническому отделу удалось заполучить пользовательскую модель GTX 1650 Ghost от Gainward, и, хотя карта предлагает 3-кратное улучшение производительности по сравнению со своим предшественником, GT 1030, RX 6400 предлагает на 55-60% более высокую производительность по той же цене.