NVIDIA представила RTX 3080 Ti

Сегодня компания NVIDIA официально представила пару новых игровых видеокарт, расширяющих семейство GeForce RTX. Первая флагманская видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, выпуск которой состоится 3 июня по цене от 1199 долларов. Вторая из новых видеокарт — RTX 3070 Ti, она будет запущена на следующей неделе по цене от 599 долларов. NVIDIA заявляет, что RTX 3080 Ti обеспечивает невероятный скачок в производительности и точности и включает в себя трассировку лучей, AI, повышающий производительность NVIDIA DLSS, технологию уменьшения задержки NVIDIA Reflex, функции потокового вещания NVIDIA и дополнительную память, позволяющую модели хорошо работать при использовании популярных приложений для создания контента.

То есть, теоретически, пользователь может не только в игры играть, но и заниматься монтажом видео, работой с графикой и прочими сложными занятиями. RTX 3080 Ti в два раза быстрее в традиционных бенчмарках, чем GTX 1080 Ti, и обещает быть намного быстрее с трассировкой лучей и другими передовыми игровыми функциями. RTX 3070 Ti обещает в 1,5 раза большую производительность по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER и вдвое больше кадров в секунду по сравнению с GTX 1070 Ti 2017 года. При этом задачи у новинок совершенно разные — RTX 3080 Ti предназначен для создателей контента и геймеров и поддерживается платформой NVIDIA Studio и 12 гигабайтами GDDR6X. У 3070 Ti прицел больше на игры — видеокарту не рекламируют, как устройство для создания контента.
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