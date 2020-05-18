NVIDIA представила графический процессор на новой архитектуре Ampere A100

A100 является преемником V100 на базе Volta. Графический процессор основан на 7 нм техпроцессе и имеет 54 миллиарда транзисторов, это больше в два раза, чем в V100. NVIDIA A100 с тензорными ядрами обеспечивает непревзойденное ускорение для ИИ, анализа данных и вычислений. Благодаря коммутаторам третьего поколения пропускная способность достигает 1,6 Тб/с.

NVIDIA Ampere A100 поддерживает новый интерфейс PCIe 4.0. Объем памяти 40 Гб HBM2, число ядер CUDA составляет 6912. Потребляемая мощность 400 Вт. Производительность A100 19,5 TFLOPS (FP32), 9,7 TFLOPS (FP64). Стоимость нового графического ядра 200 тысяч долларов.