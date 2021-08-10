NVIDIA представила компактную видеокарту RTX A2000

Сегодня NVIDIA представила свой новый графический процессор RTX A2000, предназначенный для профессиональных рабочих станций. На данный момент это самый маленький графический процессор NVIDIA на базе Ampere, который легко умещается в рабочих станциях с малым форм-фактором. Как и старые карты Quadro от NVIDIA, RTX A2000 предназначена в первую очередь для профессионалов, которые хотят использовать трассировку лучей и возможности искусственного интеллекта NVIDIA.RTX A2000 может обеспечить производительность в 8 терафлопс в сочетании с 3328 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 с ECC и тактовой частотой памяти 6001 МГц. Кроме того, видеокарта потребляет всего 70 Вт энергии, поэтому графический ускоритель очень энергоэффективен.

Важно отметить, что RTX A2000 основан на новейшей архитектуре Ampere от NVIDIA и разработан для повышения производительности в программах для 3D-моделирования и рендеринга, таких как Blender, Autodesk 3ds Max и так далее. Видеокарта включает в себя ядра RT второго поколения, тензорные ядра третьего поколения для инструментов AI и поддержку PCIe 4. И, что самое важное, RTX A2000 почти вдвое меньше гигантского RTX 3090 — в большинстве ситуаций это действительно крутое решение, особенно если нужно уместить большую производительность в компактных габаритах. Более того, NVIDIA уже работает с множеством партнеров, чтобы сделать RTX A2000 доступной на рабочих станциях от Asus, Dell, HP, Lenovo и так далее. А стоимость новинки составляет всего 450 долларов (правда, майнеры эту цену не допустят).