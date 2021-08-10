NVIDIA представила компактную видеокарту RTX A2000

Важно отметить, что RTX A2000 основан на новейшей архитектуре Ampere от NVIDIA и разработан для повышения производительности в программах для 3D-моделирования и рендеринга, таких как Blender, Autodesk 3ds Max и так далее. Видеокарта включает в себя ядра RT второго поколения, тензорные ядра третьего поколения для инструментов AI и поддержку PCIe 4. И, что самое важное, RTX A2000 почти вдвое меньше гигантского RTX 3090 — в большинстве ситуаций это действительно крутое решение, особенно если нужно уместить большую производительность в компактных габаритах. Более того, NVIDIA уже работает с множеством партнеров, чтобы сделать RTX A2000 доступной на рабочих станциях от Asus, Dell, HP, Lenovo и так далее. А стоимость новинки составляет всего 450 долларов (правда, майнеры эту цену не допустят).