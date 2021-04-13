NVIDIA представила новые видеокарты

Несмотря на то, что на рынке игровых видеокарт явно есть огромные проблемы с дефицитом, возросшими ценами и прочими тонкостями, компания NVIDIA продолжает работу над новыми моделями. Впрочем, теперь речь идет не про игровые видеокарты, а про модели для профессионалов, которые занимаются монтажом, 3D-моделированием и прочими занятиями, требующими производительных компонентов. Специально для таких пользователей была представлена видеокарта NVIDIA RTX A5000, которая обладает внушительной производительностью и стоит, конечно, тоже немало. Проблема лишь в том, что производство данных видеокарт, возможно, негативно скажется на объемах выпуска игровых видеокарт, что может потенциально лишь усугубить ситуацию на рынке.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX A5000
Новости:
PNY представила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X

PNY представила видеокарту XLR8 GeForce RTX 3060 REVEL EPIC-X. Видеокарта имеет компактный размер, длина ...
Видеокарты GeForce GTX получили поддержку технологии NVIDIA RTX Voice

NVIDIA RTX Voice теперь можно использовать и на видеокартах серии GeForce GTX 600 и новее. ...
AMD Radeon RX 6700 XT быстрее, чем RX 5700 XT

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT в ближайшие дни поступит в продажу. Тем временем в сети уже появились пе...
Вот как выглядит видеокарта Lenovo RX 6900 XT Legion

Опубликованы первые изображения видеокарты Lenovo RX 6900 XT Legion, которую производитель анонсировал на...
Представлена видеокарта с уникальным дизайном Yeston Radeon RX 6700 XT Six Weapons

Yeston известна своими видеокартами с уникальным дизайном в стиле аниме. Ранее, производитель представил ...
Обзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизациейОбзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизацией
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
ASUS планирует выпустить флагманский тел...
ASUS планирует выпустить флагманский телКомпания ASUS планирует выпустит небольшой флагманский телефон премиум-класса, который получил название Z...
Лучшая материнская плата на чипсете LGA ...
Лучшая материнская плата на чипсете LGA Сейчас на рынке материнских плат достаточно много интересных решений, которые позволяют собрать качествен...
13-дюймовый MacBook Pro подешевел на $15...
13-дюймовый MacBook Pro подешевел на $15Amazon снизил цены на 13-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro, который был выпущен прошлой осенью. Версия с...
Обновлённый Huawei MatePad оценен в 27 т...
Обновлённый Huawei MatePad оценен в 27 тКомпания Huawei объявила о скором выходе в России обновленного планшета MatePad, который был представлен ...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорег...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегТестируемый сегодня видеорегистратор Playme BIT выполнен в формате накладки на салонное зеркало и поддерж...
Crysis Remastered получает поддержку NVI...
Crysis Remastered получает поддержку NVIПри выпуске Crysis Remastered, разработчики говорили, что игра будет поддерживать аппаратную трассировку ...
Вскоре выйдет сразу несколько OnePlus 9...
Вскоре выйдет сразу несколько OnePlus 9Как и в прошлом году, в сеть просочились обои, созданные для рабочего стола грядущей серии OnePlus 9. Вме...
Qualcomm заключила сделку с автотехнолог...
Qualcomm заключила сделку с автотехнологКомпания Veoneer, стремительно развивающаяся в области автомобильных технологий, заявляет, что только что...
Представлен монитор iiyama G-Masters Red...
Представлен монитор iiyama G-Masters RedКомпания iiyama представила игровой монитор G-Masters Red Eagle GB2470HSU, который получил 24-дюймовую Fa...
Представлена материнская плата Gigabyte ...
Представлена материнская плата Gigabyte Компания Gigabyte представила материнскую плату Z590 Aorus Xtreme Waterforce, которая может похвастаться ...
Китайский регулятор одобрил выход Oppo F...
Китайский регулятор одобрил выход Oppo FФедеральная комиссия по связи США и китайский сертификатор 3C почти одновременно одобрили выход флагманск...
Камера Nikon Z9 получит 50-Мп датчик изо...
Камера Nikon Z9 получит 50-Мп датчик изоВ сети появились подробности о топовой беззеркалке Nikon Z9, разработка которой была подтверждена на прош...
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor