NVIDIA представила новые видеокарты

Несмотря на то, что на рынке игровых видеокарт явно есть огромные проблемы с дефицитом, возросшими ценами и прочими тонкостями, компания NVIDIA продолжает работу над новыми моделями. Впрочем, теперь речь идет не про игровые видеокарты, а про модели для профессионалов, которые занимаются монтажом, 3D-моделированием и прочими занятиями, требующими производительных компонентов. Специально для таких пользователей была представлена видеокарта NVIDIA RTX A5000, которая обладает внушительной производительностью и стоит, конечно, тоже немало. Проблема лишь в том, что производство данных видеокарт, возможно, негативно скажется на объемах выпуска игровых видеокарт, что может потенциально лишь усугубить ситуацию на рынке.