NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор. Новинка, как и предполагали инсайдеры, носит название NVIDIA A100, построен на архитектуре Ampere и обладает достаточно высокой производительностью. Также стоит отметить, что производитель выполнил графический процессор по технологии 7 нанометров, так что потребление энергии у новинки минимальное. Теперь осталось только подождать, пока компания NVIDIA отправит новые графические чипы в производство и можно будет говорить о приросте мощности и видеокартах нового поколения. Все же эти разработки действительно не останутся незамеченными пользователями со всего мира.