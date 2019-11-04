NVIDIA представила видеокарты GTX 1660 SUPER и GTX 1650 SUPER

NVIDIA обновила линейку видеокарт, представив серию GeForce GTX 16 SUPER, нацеленную на геймеров и стримеров.

Обе карты получили память GDDR6 с полосой пропускания 14 Гб/с в GTX 1660 SUPER и 12 Гб/с в GTX 1650 SUPER.

Видеокарты также поддерживают NVIDIA Encoder (NVENC) на базе архитектуры Turing, который обеспечивает баланс между качеством картинки и производительностью во время стриминга.

GeForce GTX 1660 SUPER уже доступна по цене от 229$. А GeForce GTX 1650 SUPER поступят в продажу 22 ноября и цену объявят позже.