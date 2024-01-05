NVIDIA представила видеокарту RTX 5880 Ada

NVIDIA официально представила новый графический ускоритель RTX 5880 Ada (да, это полное название), который является урезанной версией RTX 6000 Ada с меньшим количеством ядер и меньшим энергопотреблением. Графический ускоритель (называть это просто видеокартой язык не поворачивается) NVIDIA RTX 5880 Ada впервые засветился в сети в прошлом месяце, когда модель указали в коде драйверов RTX Enterprise 537.99. Теперь NVIDIA официально представила этот графический ускоритель и рассказала о характеристиках продукта, который заинтересует учёных, архитекторов и не только. В компании отметили, что ускоритель NVIDIA RTX 5880 Ada оснащён урезанным графическим процессором AD102 с 14 080 ядрами CUDA и 440 тензорными ядрами. Это сокращение на 22% ядер по сравнению с графической картой RTX 6000 Ada флагманского уровня.

Частота графического ускорителя составляет 2,5 ГГц, и видеокарта обладает вычислительной мощностью FP32 на уровне 69,3 TFLOPS, то есть она на 24% слабее по сравнению с RTX 6000 Ada. Также графический ускоритель NVIDIA RTX 5880 Ada получил те же 48 ГБ памяти GDDR6 с частотой 20 Гбит/сек для обеспечения общей пропускной способности до 960 ГБ/сек. Энергопотребление видеокарты снизили до 285 Вт по сравнению с 300 Вт у RTX 6000 Ada, но в целом нельзя сказать, что это большой прогресс — разница в 15 Вт при потере производительности в 24% не выглядит разумным решением. Тем более, что такого рода видеокарты используют в стойках, где мощности предостаточно.
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