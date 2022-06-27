NVIDIA представит GeForce GTX 1630 уже завтра

Вскоре NVIDIA выпустит свою графическую карту GeForce GTX 1630 с объёмом встроенной памяти в 4 ГБ — решение начального уровня с ценой 150 долларов. Ранее ходили слухи, что видеокарта будет запущена 15 июня, а теперь, судя по сообщениям китайских каналов, запуск видеокарты запланирован на 28 июня или в ближайший вторник. GTX 1630 в настоящее время поставляется розничным торговцам по всему миру, и на момент запуска ее должно быть достаточно для массового рынка. Цена видеокарты также составляет 1000 юаней, что на 30 юаней дешевле, чем у видеокарты Intel Arc A380, хотя последняя предлагает более высокую производительность.

Цена в 1000 юаней должна составить около 150 долларов, и вполне возможно, что в других регионах мы можем получить более низкую цену. NVIDIA GeForce GTX 1630 в основном предназначена для OEM-сегмента и сегмента начального уровня, и именно там будет производиться большая часть поставок. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет иметь 4 ГБ и 64-битную шину памяти, что является огромным сокращением по сравнению со 128-битной шиной, которая есть в распоряжении графического процессора TU117. Пропускная способность видеокарты также меньше, чем у видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, графической карты серии Pascal шестилетней давности. Но преимущество в плане цены здесь очевидно.