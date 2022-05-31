NVIDIA представит RTX 4090 в начале июня

Согласно последним слухам от информационного издания Videocardz, игровая линейка NVIDIA нового поколения, включающая видеокарты GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070, как ожидается, будет запущена в третьем и четвертом кварталах 2022 года. Недавно информатор Kopite7kimi сообщил, что NVIDIA собиралась сначала выпустить GeForce RTX 4090, а затем GeForce RTX 4080 и RTX 4070. Теперь появляется больше сообщений о том, что этот график действительно может быть правдой. Похоже, что мероприятие по запуску серии GeForce RTX 40 действительно может состояться примерно в середине июля, согласно предыдущим слухам. Обратите внимание, что это будет просто объявление, а фактическая доступность каждой соответствующей видеокарты запланирована на период с третьего по четвертый квартал 2022 года. GeForce RTX 4090 будет запущена первой, за ней последуют RTX 4080 и RTX 4070.

Если вы вспомните запуск серии NVIDIA GeForce RTX 30, вы помните, что зеленая команда также анонсировала трио своих карт Ampere RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в один и тот же день, однако запуски произошли с разницей в несколько недель. NVIDIA первой выпустила на рынок GeForce RTX 3080, за ней последовали RTX 3090 и RTX 3070. Массовые карты RTX 3060 появились несколько месяцев спустя. На этот раз, однако, NVIDIA, как говорят, сначала сосредоточится на своем верхнем эшелоне карт, таких как GeForce RTX 4090. Ожидается, что три видеокарты серии GeForce RTX 40 будут использовать различные конструкции графических процессоров Ada Lovelace: RTX 4090 использует топовый SKU AD102, RTX 4080 использует SKU AD103, а RTX 4070, как ожидается, будет иметь SKU AD104 GPU. Во время недавнего отчета о доходах NVIDIA заявила, что спрос на видеокарты в крипто-сегменте уже иссяк, так что шансы на нормальные цены есть.
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