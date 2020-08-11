NVIDIA представит серию GeForce RTX 3000 Ampere 31 августа

Этот день приближается. Компания NVIDIA готовится представить новую серию GeForce RTX 3000 Ampere 31 августа. Компания даже запустила обратный отчет.

На официальной странице в социальной сети, компания NVIDIA разместила изображение, в котором написано "21 день. 21 год". Это может означать только одно, 31 августа это дата когда NVIDIA выпустила серию GeForce 256 в 1999 году, ровно 21 год назад. Новая серия видеокарт GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere будут производительнее примерно на 15-20 % по сравнению с предыдущей серии.

Компания расскажет о трех видеокартах: GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080 и RTX 3070. Мероприятия GeForce Event пройдет 1 сентября.
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