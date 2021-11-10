NVIDIA представляет графический процессор Edge Tensor Core начального уровня

NVIDIA представила новейшее дополнение к своей линейке графических карт, ориентированных на данные, под названием A2 Tensor Core GPU. Компания рассматривает графический процессор A2 Tensor Core в качестве отправной точки для ускорителей, которые обеспечивают машинное обучение и искусственный интеллект на периферии.

Он основан на архитектуре Ampere и построен на 8-нм узле Samsung. Графический процессор имеет графический процессор GA107 с включенными 1280 ядрами CUDA, тогда как полный GA107 имеет 3072 ядра. Этот графический процессор имеет только 1280 ядер CUDA, поскольку он сконфигурирован как маломощный, низкопрофильный корпус с настраиваемым TBP (общая мощность платы) 40-60 Вт, в зависимости от варианта использования клиента.

Он напрямую заменил ускоритель T4 предыдущего поколения, периферийное устройство, и обещает повысить производительность на 20-30% при том же диапазоне мощности. Что касается памяти, он имеет 16 ГБ памяти GDDR6, работающую на 128-битной шине, и пропускную способность памяти 200 ГБ/с. Тактовая частота ядра графического процессора составляет 1440 МГц, а частота разгона 1770 МГц, что дает 4,5 терафлопс вычислений FP32.

A2 представляет собой значительную модернизацию по сравнению с предыдущим T4, поскольку он предлагает на 60% лучшее соотношение цены и производительности и на 10% лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. В целом, этот выпуск представляет собой отличное обновление для клиентов, которым требуется базовая обработка искусственного интеллекта на периферии, и нет, игры на них не поддерживаются, так как вывод видео отключен.
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