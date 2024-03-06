NVIDIA прекратила производство видеокарт GTX 16

Сегодня появилась информация о том, что компания NVIDIA официально завершила производство своих графических процессоров серии GeForce GTX 16, последних из линейки GTX для массового рынка. Собственно, ещё в декабре прошлого года появилась информация от инсайдеров о том, что NVIDIA планирует завершить производство графических процессоров серии GeForce GTX 16 к первому кварталу 2024 года, и, судя по всему, компания действительно прекратила производство этой линейки и приостановила поставки всех своих видеокарт GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti, GTX 1650, GTX 1650 SUPER и GTX 1630. Стоит напомнить, что бренд NVIDIA GTX существует уже очень давно — первые карты с использованием этого обозначения появились в эпоху GeForce 7 и GeForce 8 (речь о моделях 7800 GTX и 8800 GTX.

Однако компания начала активно использовать это обозначение лишь с сериями GTX 200 и GTX 400, которые существуют уже более десяти лет. Новые карты существовали параллельно с сериями GeForce GTS и GT, которые давно были заброшены производителем. Теперь пришло время и GTX 16 — в настоящее время все оставшиеся запасы графических процессоров были распределены компаниями-партнёрами до исчерпания их запасов. Предполагается, что оставшийся запас видеокарт серии GTX 16 на рынке будет исчерпан в течение следующих 1-3 месяцев, после чего самой доступной видеокартой в арсенале компании выступит модель RTX 3050 на 6 ГБ. Это довольно неплохая карта за свои деньги, но она явно не будет такой популярной.
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