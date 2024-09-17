NVIDIA прекратит производство RTX 4090 в октябре текущего года

Согласно отчётам китайских дистрибьюторов, NVIDIA и её партнёры планируют прекратить производство видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D уже начиная с октября текущего года. Хотя окончательные решения ещё не приняты, ожидается, что именно в октябре начнётся процесс прекращения производства флагманских видеокарт, так что многие ритейлеры могут столкнуться с дефицитом, так как спрос на эти видеокарты остаётся высоким, несмотря на их высокую цену. Также сообщается о том, что прекращение производства позволит партнёрам NVIDIA сократить существующие запасы флагманских видеокарт GeForce RTX 40 и сосредоточиться на запуске следующего поколения графических видеокарт в ближайшем будущем. Интересно, что же производитель в итоге покажет потенциальным покупателям, которые хотят максимум производительности и готовы за это платить.