NVIDIA прекратит производство RTX 4090 в октябре текущего года

Сегодня появилась информация от достаточно надёжных источников о том, что компания NVIDIA готовится к постепенному прекращению производства своих флагманских видеокарт серии GeForce RTX 4090 и RTX 4090D в преддверии запуска следующего поколения. Стоит напомнить, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 была выпущена почти два года назад (в октябре 2022 года) и удерживала лидерство среди игровых решений на протяжении всего этого времени. За этот период не появилось ни одной карты от конкурентов, способной превзойти флагманское решение NVIDIA в плане производительности, и, похоже, что её путь скоро завершится на той же высокой ноте.

Согласно отчётам китайских дистрибьюторов, NVIDIA и её партнёры планируют прекратить производство видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D уже начиная с октября текущего года. Хотя окончательные решения ещё не приняты, ожидается, что именно в октябре начнётся процесс прекращения производства флагманских видеокарт, так что многие ритейлеры могут столкнуться с дефицитом, так как спрос на эти видеокарты остаётся высоким, несмотря на их высокую цену. Также сообщается о том, что прекращение производства позволит партнёрам NVIDIA сократить существующие запасы флагманских видеокарт GeForce RTX 40 и сосредоточиться на запуске следующего поколения графических видеокарт в ближайшем будущем. Интересно, что же производитель в итоге покажет потенциальным покупателям, которые хотят максимум производительности и готовы за это платить.
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