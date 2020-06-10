NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090

Компания NVIDIA работает над выпуском видеокарты GeForce RTX 3090.

По неофициальным данным, в новой линейки RTX 3000 будут разработаны минимум три модели видеокарт. Новинки будут созданы на основе платы PG132 и разных вариаций чипа GA102 с архитектурой Ampere.

Также новинки оснастят памятью GDDR6X и ширину шины более чем 300 бит. Топовая версия семейства видеокарт RTX 3000, а именно RTX 3090 будет на 60-90% мощнее RTX 2080 Ti. Флагманская модель получит 24 ГБ памяти и ширину шины 384 бита. Младшие видеокарты серии RTX 3000 ограничатся 10 и 11 ГБ, а также 320 и 352 битами ширины шин. Анонсировать семейство видеокарт RTX 3000 должны осенью 2020 года.
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