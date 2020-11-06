NVIDIA раздает Call of Duty: Black Ops Cold War

Сражайтесь в новом блокбастере Call of Duty: Black Ops Cold War с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30. Специализированные ядра RT для трассировки лучей и тензорные ядра ИИ для невероятной скорости работы NVIDIA DLSS. Минимум задержек и наилучший отклик с NVIDIA Reflex. Игра является седьмой в серии Call of Duty, а также косвенно является сиквелом к Call of Duty: World at War.

В период действия специального предложения вы можете получить игру Call of Duty: Black Ops Cold War в подарок при покупке участвующей в акции видеокарты GeForce RTX 3080 или 3090 или игрового ПК на базе этих видеокарт.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1 - Цифровую копию Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition 2 - Набор Woods Operator 3 - Набор Confrontation Weapons
Комментарии и отзывы Nvidia GeForce RTX 3080
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