NVIDIA раздаст специальную видеокарту GeForce RTX 3090, подписанную генеральным директором Дженсеном Хуангом

Согласно подробностям, во время GTC 2022 будет проведена лотерея, в которой один счастливчик получит специальную видеокарту. Пакет будет включать GeForce RTX 3090 Founders Edition, подписанный Дженсеном Хуангом.
Премьера NVIDIA GTC 2022 пройдет с 21 по 24 марта, и на ней выступит генеральный директор Дженсен Хуанг. Компания собирается рассказать о различных технологиях, таких как графические процессоры, основанные на их архитектуре текущего и следующего поколения, новых методологиях программного обеспечения и т. д.
Ожидается, что NVIDIA представит свои графические процессоры Hopper и Blackwell следующего поколения во время мероприятия.