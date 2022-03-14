NVIDIA раздаст специальную видеокарту GeForce RTX 3090, подписанную генеральным директором Дженсеном Хуангом

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг собирается раздать специальную видеокарту GeForce RTX 3090, подписанную им, на GTC 2022. NVIDIA GeForce RTX 3090 уже более года является флагманом компании. Основанная на графической архитектуре Ampere, карта считается одной из самых быстрых для игр и создания контента. Вскоре его заменит новая RTX 3090 Ti, но 3090 по-прежнему остается одной из лучших карт.

Согласно подробностям, во время GTC 2022 будет проведена лотерея, в которой один счастливчик получит специальную видеокарту. Пакет будет включать GeForce RTX 3090 Founders Edition, подписанный Дженсеном Хуангом.

Премьера NVIDIA GTC 2022 пройдет с 21 по 24 марта, и на ней выступит генеральный директор Дженсен Хуанг. Компания собирается рассказать о различных технологиях, таких как графические процессоры, основанные на их архитектуре текущего и следующего поколения, новых методологиях программного обеспечения и т. д.

Ожидается, что NVIDIA представит свои графические процессоры Hopper и Blackwell следующего поколения во время мероприятия.
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