NVIDIA сказала, что GeForce RTX 40 стоит адекватных денег

Буквально позавчера компания NVIDIA официально представила миру свои новые видеокарты GeForce RTX 40, которые оказались достаточно производительными, если верить графикам, но при этом и цена у них тоже впечатляющая. Дело в том, что пользователи ожидали от видеокарт примерно 700 долларов за базовую версию, но на деле оказалось, что стоимость такой видеокарты стартует с 900 долларов — это достаточно дорого, особенно с учётом того, что флагман прошлого поколения был заметно дешевле. Также хотелось бы сказать, что 900 долларов стоит младшая версия видеокарты, которая на деле не выглядит как RTX 4080 — это больше RTX 4070, за которую производитель запросил слишком много денег. Но, как сказали в компании, на самом деле это не дорого — цена вполне оправдана.

Глава компании NVIDIA заявил, что видеокарты продаются по вполне разумной цене — всё дело в том, что стоимость компонентов видеокарты сейчас достаточно высокая, печатать чип тоже дорого, плюс нужно понимать, что из-за различных ограничений на заводах иногда производство просто встаёт. И глава компании уверен, что 900 долларов для базовой версии GeForce RTX 40 на самом деле не так уж дорого, ведь она предоставляет безумный прирост производительности, плюс это новая архитектура, напечатанная по новому технологическому процессу, а обычно это все стоит дорого. Правда, геймеры этому не сильно обрадовались, так как на самом деле цена для них кажется слегка завышенной. И это цена за референс — у партнеров будет еще дороже.
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