NVIDIA снижает заказы на чипы для GeForce RTX 40

Между тем, несмотря на то, что AMD сократила свои заказы на 7-нм и 6-нм техпроцессы, которые используются в ее текущей линейке процессоров/графических процессоров, они не пересмотрели свои заказы на 5-нм пластины, что означает, что компания сохраняет оптимизм в отношении своей линейки продуктов Zen 4 и RDNA 3, которые появятся позже в этом году. Как сообщалось несколько недель назад, крах криптовалюты привел к огромному потоку бывших в употреблении видеокарт, которые поступили к реселлерам и на рынок через вторичные рынки. Эти карты доступны намного дешевле, чем их цены, указанные в розничных магазинах, и большинство геймеров, которые ждали нового решения для своих ПК, собираются купить эти графические процессоры, хотя мы советуем им этого не делать.