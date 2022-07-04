NVIDIA снижает заказы на чипы для GeForce RTX 40

Основываясь на отчете DigiTimes, похоже, что недавнее снижение спроса на ПК может повлиять на грядущую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, поскольку спрос на GPU достиг нового минимума и, как ожидается, ухудшится в ближайшие месяцы. В отчете говорится, что NVIDIA сократила свои заказы на 5-нм пластины TSMC, которые, как ожидается, будут использоваться в их линейке графических процессоров следующего поколения. В отчете упоминается, что рынок ПК и электроники быстро замедлился, и Apple также является одним из трех крупных клиентов TSMC, которые хотят пересмотреть свой заказ пластин с учетом текущего сценария. Но для NVIDIA самой большой проблемой является даже не замедление рынка ПК, а недавний поток графических процессоров.

Между тем, несмотря на то, что AMD сократила свои заказы на 7-нм и 6-нм техпроцессы, которые используются в ее текущей линейке процессоров/графических процессоров, они не пересмотрели свои заказы на 5-нм пластины, что означает, что компания сохраняет оптимизм в отношении своей линейки продуктов Zen 4 и RDNA 3, которые появятся позже в этом году. Как сообщалось несколько недель назад, крах криптовалюты привел к огромному потоку бывших в употреблении видеокарт, которые поступили к реселлерам и на рынок через вторичные рынки. Эти карты доступны намного дешевле, чем их цены, указанные в розничных магазинах, и большинство геймеров, которые ждали нового решения для своих ПК, собираются купить эти графические процессоры, хотя мы советуем им этого не делать.