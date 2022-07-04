NVIDIA снижает заказы на чипы для GeForce RTX 40

Основываясь на отчете DigiTimes, похоже, что недавнее снижение спроса на ПК может повлиять на грядущую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, поскольку спрос на GPU достиг нового минимума и, как ожидается, ухудшится в ближайшие месяцы. В отчете говорится, что NVIDIA сократила свои заказы на 5-нм пластины TSMC, которые, как ожидается, будут использоваться в их линейке графических процессоров следующего поколения. В отчете упоминается, что рынок ПК и электроники быстро замедлился, и Apple также является одним из трех крупных клиентов TSMC, которые хотят пересмотреть свой заказ пластин с учетом текущего сценария. Но для NVIDIA самой большой проблемой является даже не замедление рынка ПК, а недавний поток графических процессоров.

Между тем, несмотря на то, что AMD сократила свои заказы на 7-нм и 6-нм техпроцессы, которые используются в ее текущей линейке процессоров/графических процессоров, они не пересмотрели свои заказы на 5-нм пластины, что означает, что компания сохраняет оптимизм в отношении своей линейки продуктов Zen 4 и RDNA 3, которые появятся позже в этом году. Как сообщалось несколько недель назад, крах криптовалюты привел к огромному потоку бывших в употреблении видеокарт, которые поступили к реселлерам и на рынок через вторичные рынки. Эти карты доступны намного дешевле, чем их цены, указанные в розничных магазинах, и большинство геймеров, которые ждали нового решения для своих ПК, собираются купить эти графические процессоры, хотя мы советуем им этого не делать.
NVIDIA запускает кампанию Restocked & Reloaded по продвижени…
NVIDIA недавно запустила глобальную кампанию по продвижению видеокарт серии RTX 30, в которой несколько р…
Цены на Radeon RX 6x50 XT просочились в преддверии запуска н…
На этой неделе AMD анонсирует свои обновленные видеокарты Radeon RX 6x50 XT, но благодаря VideoCardz цены…
ASRock готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT OC Formu…
ASRock готовит как минимум пять новых видеокарт RDNA 2 Refresh, включая флагманскую Radeon RX 6950 XT OC …
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil сертифицирована в Южн…
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil D6 12GB прошла сертификацию в Южной Корее — это еще одно подтвержд…
AMD выпустила драйвер для Radeon HD 7970 спустя 11 после рел…
Десятилетняя и первая в мире видеокарта AMD с поддержкой DX12, Radeon HD 7970, получила фирменный драйвер…
Графический процессор NVIDIA H100 оценен в 36 тысяч долларов…
NVIDIA представила ускоритель H100 на базе новой архитектуры Hopper. Это решение с 80 ГБ памяти, 18 432 я…
NVIDIA выпустила обновление безопасности 473.47 WHQL-драйвер…
Десять лет назад, в 2012 году, NVIDIA представила серию видеокарт Kepler на базе 28-нм узла TSMC. Архитек…
NVIDIA GeForce RTX 4090 вдвое быстрее, чем RTX 3090, имеет 1…
Серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 следующего поколения под кодовым названием Ada Lovelace обещает ста…
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor