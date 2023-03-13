NVIDIA сняла RTX 30 с продажи

Инсайдеры ещё в прошлом году предрекали ситуацию, когда компания NVIDIA постепенно будет убивать видеокарты прошлого поколения, чтобы пользователи постепенно переходили на модели нового поколения. И, вероятно, этот процесс постепенно запускается, потому что сегодня оказалось, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 Founders Edition вовсе пропали с прилавков крупных американских интернет-магазинов — в графе фильтров данной модели просто нет от слова совсем. Выходит, что пользователю приходится достаточно активно искать видеокарты прошлого поколения в том случае, если он хочет получить производительную модель за минимальные деньги. Собственно, именно из-за этого производитель и решил прикрыть лавочку — прошлое поколение просто выгоднее.

Например, в случае с NVIDIA GeForce RTX 30 Founders Edition, пользователь без труда можно купить видеокарту топового уровня за 700 долларов, тогда как сопоставимая по производительности видеокарта флагманского уровня из нового поколения продаётся уже за 1500 долларов. Да, она благодаря DLSS 3 выдаёт больше кадров в видеоиграх, но это уловка. Выходит, что видеокарта прошлого поколения тоже справляется со всеми поставленными задачами, при этом стоит вполовину дешевле, а значит, она более привлекательная для покупателя. Именно из-за этого производитель прошлое поколение с продажи и снял — за счёт этого компания подталкивает пользователей к покупке видеокарты из новой линейки, которая стоит заметно дороже.
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