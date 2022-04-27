NVIDIA тестирует 900-ваттный графический процессор TGP Ada Lovelace AD102

С выпуском Hopper цикл релизов новой архитектуры NVIDIA еще не закончился. В этом году мы ожидаем увидеть игровую архитектуру нового поколения под кодовым названием Ada Lovelace. По словам известного специалиста по аппаратным средствам для продуктов NVIDIA, компания как сообщается, тестирует мощный вариант грядущего SKU AD102. Как показывает утечка, мы можем увидеть SKU Ada Lovelace AD102 с общей мощностью графики (TGP) 900 Вт. Хотя мы не знаем, какое место этот SKU должен занять в семействе Ada Lovelace, это может быть самый мощный дизайн. В качестве альтернативы это может быть GeForce RTX 4090 Ti SKU. Он несет 48 ГБ памяти GDDR6X, работающей на скорости 24 Гбит/с, наряду с чудовищным напряжением и температурой. Для питания карты используются два 16-контактных разъема.

Еще одним подтверждением от источника информации является то, что грядущий графический процессор RTX 4080 использует вариант SKU AD103, а RTX 4090 использует AD102.