NVIDIA улучшила технологию DirectStorage

Последний Game Ready драйвер GeForce 535.98 от компании NVIDIA внёс поддержку Diablo IV и исправил множество ошибок, связанных с работой предыдущей версии драйвера, но есть и куда более интересные новости. Среди основных улучшений драйвер также предоставляет значительное улучшение производительности на твердотельных накопителях, работающих по интерфейсу PCIe 5.0. Таких накопителей в последнее время предостаточно — они есть почти у всех крупных производителей. Технология DirectStorage, которая существенно сокращает время загрузки в играх, использует сжатие, которое взаимодействует с графическим процессором. Дело в том, что игровые ресурсы поставляются в «упакованном» формате, требующем разархивации во время игры.

Обычно обработкой разархивации игровых ресурсов занимается процессор системы, но сжатие пакетов снимает нагрузку с процессора, позволяя видеокарте обрабатывать разархивацию, поэтому оптимизация на уровне драйвера может существенно улучшить производительность системы в целом. Более того, геймерам не обязательно нужен твердотельный накопитель, чтобы воспользоваться преимуществами DirectStorage. Технология работает даже на старых жестких дисках, однако наибольшую выгоду от DirectStorage получают именно SSD. На текущий момент речь идёт о приросте производительности в 18%, что, конечно, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нужно понимать, что на деле реальный прирост будет немного ниже.
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