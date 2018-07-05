NVIDIA уже производит GeForce GTX 1180

В сети появился слух, что компания NVIDIA уже произвела массу видеокарт GeForce GTX 1180 и хранит их на своих складах в ожидании полноценного релиза. Это позволит сразу удовлетворить громадные запросы пользователей — майнеры и геймеры попрут покупать новинку, надеясь на громадную производительность. В прошлый раз в интернет-магазинах найти топовую карту было нереально, так как производитель не успевал выпускать чипы. Теперь все изменится, ведь производитель заранее забил склады картами, осталось только провести анонс и отправить всю эту красоту в магазины розничной продажи. Правда, почему нельзя сразу анонсировать карты, а потом постепенно продавать их, увеличивая спрос и конечную стоимость? Будем ждать официального релиза, хочется уже посмотреть на то, что производитель нам покажет.