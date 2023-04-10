NVIDIA уже работает над созданием GeForce RTX 50

Исходя из предыдущей информации, мы уже знаем, что Blackwell — кодовое название следующей графической архитектуры NVIDIA, которая должна заменить Hopper, и в отличие от Hopper, в Blackwell будет использоваться более нацеленная на потребителей микроархитектура ядра, хотя пока что не совсем ясно, что именно это значит. Также инсайдеры уверенно заявили о том, что архитектура Blackwell будет представлена в 2024 году. На самом деле мы в это совершенно не верим, потому что компания только что представила видеокарты нового поколения и ещё даже не успела полностью вывести на рынок доступные видеокарты нового поколения. Соответственно, просто взять и отказаться от возможности заработать на RTX 40 производитель не сможет — это просто глупо. Но, безусловно, в 2025 году ожидать релиза нового поколения видеокарт всё же стоит.