NVIDIA уже работает над созданием GeForce RTX 50

Ожидается, что следующее поколение графических карт NVIDIA GeForce RTX 50 будет использовать новую архитектуру Blackwell — недавно появилось много слухов о новом графическом чипе. Сразу несколько зарубежных изданий, включая TechTubers, RedGamingTech и Moore's Law is Dead опубликовали свои видео, рассказывающие о следующей архитектуре компании NVIDIA. Но так как Blackwell ещё находится в разработке и запуск состоится спустя несколько лет, эта информация не является окончательной, и слухи должны быть воспринимаемы с осторожностью, так как сейчас рынок развлечений быстро меняется и компания NVIDIA вполне может изменить приоритеты, переделав архитектуру.

Исходя из предыдущей информации, мы уже знаем, что Blackwell — кодовое название следующей графической архитектуры NVIDIA, которая должна заменить Hopper, и в отличие от Hopper, в Blackwell будет использоваться более нацеленная на потребителей микроархитектура ядра, хотя пока что не совсем ясно, что именно это значит. Также инсайдеры уверенно заявили о том, что архитектура Blackwell будет представлена в 2024 году. На самом деле мы в это совершенно не верим, потому что компания только что представила видеокарты нового поколения и ещё даже не успела полностью вывести на рынок доступные видеокарты нового поколения. Соответственно, просто взять и отказаться от возможности заработать на RTX 40 производитель не сможет — это просто глупо. Но, безусловно, в 2025 году ожидать релиза нового поколения видеокарт всё же стоит.
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