NVIDIA выпускает драйверы GeForce 497.09 с поддержкой Curious RTX 2060 12GB

NVIDIA сегодня выпустила драйверы GeForce 497.09 Game Ready. В них представлена ​​оптимизация в день запуска игры «Icarus», включая поддержку NVIDIA DLSS и глобального освещения с трассировкой лучей RTX (RTX-GI). Драйверы также добавляют оптимизацию для "Chorus", включая поддержку DLSS; и «Halo Infinite». Шесть новых дисплеев получили поддержку NVIDIA G-SYNC. Среди исправлений, выпущенных с этими драйверами, TDR или сбои системы с DOOM Eternal и RDR2, повреждение дисплея в старом DOOM 3 BFG Edition, экстремальные проблемы с гаммой / контрастностью YouTube в веб-браузерах с аппаратным ускорением, разрешения NVIDIA Image Scaling некорректно отображаются в игре после обновления драйвера и несовместимость между Adaptive Sync и G-SYNC.

Любопытным дополнением к этим драйверам является поддержка видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ. Мы слышали сообщения о том, что NVIDIA возродила RTX 2060 «Turing» с 12 ГБ памяти GDDR6, чтобы ориентироваться на игровую аудиторию с мониторами Full HD и этот драйвер подтверждает это.
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