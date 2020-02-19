NVIDIA выпустила RTX2080 Ti Cyberpunk 2077, которую можно только выиграть

Cyberpunk 2077 по-прежнему остается одной из самых раскрученных игр 2020 года, несмотря на отложенный сентябрьский запуск.

Компания NVIDIA представила ограниченную серию видеокарт RTX2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077, которую вы не сможете просто купить. Компания выпустит всего 200 экземпляров, большая часть из которых будет разыграна в социальных сетях. RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 получила желто-черный корпус из алюминиевого сплава AL5052 и особую подарочную упаковку.

В прошлом году NVIDIA объявила о партнерстве с разработчиками из CD Projekt Red и внедрила трассировку лучей в реальном времени в Cyberpunk 2077. Благодаря этому игра будет работать в гораздо более реалистичном стиле, для чего потребуется соответствующая видеокарта, такая как RTX 2080 Ti.