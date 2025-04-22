NVIDIA выпустила новый патч с исправлением багов на RTX 50

Сегодня компания NVIDIA выпустила новый хотфикс-драйвер (да, это уже третий по счёту патч, который должен исправлять проблемы с драйверами компании) GeForce, призванный устранить надоедливые проблемы с отображением и баг с датчиком температуры на видеокартах. Кажется, это один из немногих случаев, когда компания так активно штампует хотфиксы для одного и того же драйвера — очевидно, поддержка серии RTX 50 даётся «зелёной команде» не так уж легко. Например, и это, конечно, очень забавно, на этот раз компания выпустила версию драйвера 576.15, исправляющую несколько ошибок, связанных со сбоями экрана, с которыми столкнулись пользователи после установки оригинального драйвера 576.02, а также баг, связанный с некорректной работой датчика температуры, что в свою очередь влияло на напряжение и частоты видеокарты.

На эту проблему жаловались очень многие — и компания весьма оперативно проблему исправила. О проблемах с дисплеем в драйверах RTX 50 было известно давно, но новый баг оказался особенно неприятным — после выхода компьютера из спящего режима датчик температуры видеокарты начинал передавать неверные данные. Это, в свою очередь, приводило к сбоям в работе системы охлаждения, а иногда и к нестабильной работе карты в целом. Многие пользователи жаловались, что подобные проблемы появляются именно после кратковременного отключения питания или сна системы. Странно, конечно, что компания выпускает патчи, которые не исправляют проблемы, а создают новые.
Акции NVIDIA упали на 5,6% из-за Huawei…
Акции NVIDIA сегодня упали на 5,6% после того, как появилась информация о том, что китайская компания Hua…
NVIDIA готовит к релизу сразу две RTX 5060 Ti…
Видеокарты NVIDIA серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell пока не произвели должного впечатления на ге…
Мобильные видеокарты NVIDIA могут быть подвержены браку…
Буквально недавно компания NVIDIA категорически заявляла, что никакие другие видеокарты NVIDIA не выпуска…
NVIDIA потеряла 5,5 миллиардов за сутки…
Сегодня компания NVIDIA объявила, что понесёт убытки в размере 5,5 миллиардов долларов из-за запрета на э…
Видеокарты NVIDIA не нужды для обучения ИИ…
На этой неделе NVIDIA понесла крупнейшие однодневные потери рыночной капитализации среди всех американски…
NVIDIA представила видеокарту RTX Pro 6000…
Сегодня компания NVIDIA представила серию графических процессоров RTX Pro Blackwell, разработанных для пр…
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты…
Не так давно прошел анонс новой архитектуры Blackwell и были представлена линейка видеокарт, включающих G…
ASUS представила геймерский ПК ROG NUC 2025…
Вчера компания ASUS официально представила новое поколение своего мини-ПК ROG NUC 2025, который оснащён п…
RTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5070 Ti GAMING OC 16G обзор и тесты видеокарты
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor