NVIDIA выпустила новый патч с исправлением багов на RTX 50

Сегодня компания NVIDIA выпустила новый хотфикс-драйвер (да, это уже третий по счёту патч, который должен исправлять проблемы с драйверами компании) GeForce, призванный устранить надоедливые проблемы с отображением и баг с датчиком температуры на видеокартах. Кажется, это один из немногих случаев, когда компания так активно штампует хотфиксы для одного и того же драйвера — очевидно, поддержка серии RTX 50 даётся «зелёной команде» не так уж легко. Например, и это, конечно, очень забавно, на этот раз компания выпустила версию драйвера 576.15, исправляющую несколько ошибок, связанных со сбоями экрана, с которыми столкнулись пользователи после установки оригинального драйвера 576.02, а также баг, связанный с некорректной работой датчика температуры, что в свою очередь влияло на напряжение и частоты видеокарты.

На эту проблему жаловались очень многие — и компания весьма оперативно проблему исправила. О проблемах с дисплеем в драйверах RTX 50 было известно давно, но новый баг оказался особенно неприятным — после выхода компьютера из спящего режима датчик температуры видеокарты начинал передавать неверные данные. Это, в свою очередь, приводило к сбоям в работе системы охлаждения, а иногда и к нестабильной работе карты в целом. Многие пользователи жаловались, что подобные проблемы появляются именно после кратковременного отключения питания или сна системы. Странно, конечно, что компания выпускает патчи, которые не исправляют проблемы, а создают новые.