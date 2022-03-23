NVIDIA выпустила видеокарту RTX A5500 и графический процессор для ноутбуков RTX A5500

NVIDIA выпустила профессиональную видеокарту RTX A5500 в форм-факторе PCI-Express AIC и графический процессор для ноутбуков RTX A5500. Основанная на графической архитектуре Ampere, RTX A5500 AIC оснащена самым большим графическим процессором NVIDIA — GA102. Он имеет 10 240 ядер CUDA, 320 ядер Tensor, 80 ядер RT и 24 ГБ памяти ECC GDDR6 с 384-битным интерфейсом памяти. Карта использует агрессивное управление питанием, при этом типичная мощность платы составляет всего 230 Вт. Вы также получаете интерфейс NVLink и четыре выходных разъема DisplayPort 1.4. A5500 позиционируется на ступеньку ниже флагманского продукта компании, RTX A6000, который поставляется с 48 ГБ памяти.

Графический процессор ноутбука RTX A5500 предназначен для мобильных рабочих станций и основан на кремнии «GA103» с 7424 ядрами CUDA, 232 ядрами Tensor, 58 ядрами RT и 16 ГБ памяти ECC GDDR6 через 256-битный интерфейс памяти. NVIDIA придала этому продукту некоторую мощность Max-Q и оптимизировала температуру, при этом типичная мощность графики оценивается в диапазоне от 80 Вт до 160 Вт. Это самое мощное мобильное решение NVIDIA, занимающее более высокое место, чем RTX A4500. Здесь стоит отметить, что оба этих продукта используют память ECC GDDR6 вместо GDDR6X.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX A5500
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