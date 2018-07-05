NVIDIA выпустили специальную версию Titan V GPU для исследователей ИИ

На конференции Computer Vision и Pattern Recognition в Солт-Лейк-Сити, Jensen Huang из NVIDIA рассказала ведущим специалистам в области ИИ, что хочет помочь им достичь совершенно другой пиковой производительности - до того, как раздал всем небольшие подарки, в виде 32-гигабайтной Titan V.«Количество проблем, которые вы, ребята, решаете в результате глубокого обучения, поистине потрясающее», - сказал Хуан, обращаясь к более чем 500 гостям.