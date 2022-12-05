NVIDIA выпустит GeForce RTX 4070 Ti уже 5 января

Некоторое время назад мы писали о том, что компания NVIDIA планирует в обозримом будущем выпустить видеокарту GeForce RTX 4070 Ti, которая должна стать первым шагом производителя к видеокартам доступного уровня из нового поколения графического ядра. К сожалению, длительное время с того момента никакой информации по этому поводу не поступало, так что мы уже и забыли о существовании этой видеокарты, как вдруг сегодня инсайдеры нас сильно порадовали. Речь о том, что поставщики секретной информации раскрыли официальную дату запуска в продажу ​​NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti — речь про 5 января 2023 года. И хотя нам очень нравится эта информация, на самом деле мы уверены на сто процентов, что 5 января видеокарты в продажу не поступят.

Дело в том, что анонс видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti состоится 3 января на выставке CES, так что у производителя просто физически не будет возможности выпустить видеокарты за два дня на рынок. Напомним, что компании пришлось потратить целый месяц для релиза флагманской видеокарты, что уж говорить о представителя среднего класса. Но, конечно, если анонс видеокарты состоится 3 января, то к концу месяца NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti должна отправиться на прилавки магазинов. Это вполне ожидаемое событие, плюс стоит понимать, что сейчас продажи видеокарт у компании идут не так уж хорошо, как хотелось бы инвесторам, а значит, компания заинтересована в выпуске доступного решения, которое справится с поставленной задачей поднять продажи.