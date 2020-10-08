NVIDIA выпустит RTX 3080 на 20 ГБ

На просторах интернета появились слухи о том, что компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту NVIDIA RTX 3080 с 20 гигабайтами памяти. Конечно, сейчас рано об этом говорить, ведь компания только-только запустила в продажу обычную версию видеокарты, но инсайдеры со всего мира уже сообщили, что производитель располагает платами с припаянными чипами памяти на 20 гигабайт. То есть, после релиза обычных видеокарт производитель, скорее всего, запустит версию на 20 гигабайт с приставкой Super, например, или что-то в таком духе. Это весьма вероятный сценарий, ведь память, которую ставят в этих видеокартах, продается и в объеме до 20 гигабайт. Ожидаем новостей и тогда можно будет говорить о возможностях новой видеокарты.

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