NVIDIA выпустит RTX 5060 Ti за 399 долларов

Что касается технических характеристик, RTX 5060 Ti построена на графическом процессоре GB206-300-A1 и получит 4608 ядер CUDA. Память подключена через 128-битную шину и будет использовать более быструю GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/сек — это на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti. Энергопотребление также выросло — до 180 Вт (на 20 Вт больше, чем у предшественника). За дополнительную плату в 50 долларов пользователи могут присмотреться к RTX 5070, хотя эти карты редко продаются по рекомендованной цене. Есть и альтернатива от AMD — RX 9070 без суффикса XT. Всё это, конечно, при условии, что RTX 5060 Ti действительно будет в наличии и не исчезнет с прилавков в первую же неделю, как это происходило с предыдущими релизами. А это очень вероятный сценарий развития событий, на который стоит обратить внимание.