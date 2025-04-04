NVIDIA выпустит RTX 5060 Ti за 399 долларов

Компания NVIDIA готовится к скорому выпуску своей новой видеокарты среднего класса — GeForce RTX 5060 Ti, которая, согласно последним утечкам от Board Channels, будет стоить столько же, сколько и RTX 4060 Ti. Это касается обеих версий — с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. А официальный релиз ожидается 16 апреля. Таким образом, цена за 8-гигабайтную версию составит 399 долларов, а за 16-гигабайтную — 499 долларов. Ранее планировалось, что модель с 16 ГБ видеопамяти выйдет раньше, однако в итоге обе версии поступят в продажу одновременно. Разница в 100 долларов между модификациями сделает выбор в пользу большего объёма памяти довольно ощутимым для кошелька, но так было и раньше.

Что касается технических характеристик, RTX 5060 Ti построена на графическом процессоре GB206-300-A1 и получит 4608 ядер CUDA. Память подключена через 128-битную шину и будет использовать более быструю GDDR7 с пропускной способностью до 448 ГБ/сек — это на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti. Энергопотребление также выросло — до 180 Вт (на 20 Вт больше, чем у предшественника). За дополнительную плату в 50 долларов пользователи могут присмотреться к RTX 5070, хотя эти карты редко продаются по рекомендованной цене. Есть и альтернатива от AMD — RX 9070 без суффикса XT. Всё это, конечно, при условии, что RTX 5060 Ti действительно будет в наличии и не исчезнет с прилавков в первую же неделю, как это происходило с предыдущими релизами. А это очень вероятный сценарий развития событий, на который стоит обратить внимание.