NVIDIA выпустит новые карты 20 августа

Буквально каждый день в сети появляется информация о том, что компания NVIDIA вот-вот выпустит свои новые видеокарты и они взорвут рынок. Теперь появился новый слух, в котором говорится, что новые модели будут анонсированы 20 августа, а в продажу они поступят в сентябре. Мы бы не обратили внимания на данную информацию, ведь подобных дат в интернете просто тонна, но этот слух сходится с данными интернет-магазинов. Некоторые магазины по ошибке опубликовали страницы с названием новых карт, на которых говорится, что поставки будут в конце сентября. Логично, что между анонсом и релизом проходит какой-то период, примерно недели три-четыре, так что в конце августа релиз был бы вполне подходящим. Будем ждать каких-то невероятных технологий от данной компании, чтобы прямо забыть о всех предыдущих моделях.