NVIDIA вновь будет выпускать GeForce RTX 3080 на 12 ГБ

NVIDIA может снова рассмотреть вопрос о возобновлении производства видеокарт GeForce RTX 3080 12 ГБ из-за избыточного запаса графических процессоров GA102. Производство той же карты истекло несколько месяцев назад. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ была выпущена в январе этого года. Карта была обновлением графического процессора GA102 и улучшенным дизайном по сравнению с моделью компании на 10 ГБ. Кроме того, поскольку серия GeForce RTX 3090 в течение некоторого времени была дорогостоящей, компании необходимо было заменить эту модель на более доступную. Мы сообщали, что NVIDIA приходится активно решать растущие проблемы с запасами с серией GeForce RTX 30 до такой степени, что карт больше, чем требовательных потребителей, невероятно близко к запуску графических процессоров следующего поколения.

Например, инсайдер сообщил, что NVIDIA снова возобновила производство GeForce RTX 3080 12 ГБ из-за большого количества графических процессоров GA102, все еще находящихся на их складах. Графический процессор NVIDIA GA102 в настоящее время обслуживает различные видеокарты, такие как RTX 3080 10 ГБ, RTX 3080 12 ГБ, RTX 3080 Ti 12 ГБ, RTX 3090 24 ГБ и RTX 3090 Ti 24 ГБ. Обновление старых карт для создания новых видеокарт для компании не является чем-то новым для NVIDIA. Ранее компания брала видеокарты премиум-класса и перепрофилировала детали или дизайн для более экономичных потребительских цен. Существует вероятность того, что прибыль компании снизится, но она каждый раз восстанавливается с выпуском карт нового поколения и новыми продажами, связанными с этим.