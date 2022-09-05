NVIDIA занимает 80% рынка видеокарт

NVIDIA, похоже, сохранила свое доминирующее положение на рынке дискретных графических процессоров по сравнению с AMD, несмотря на резкое падение доходов во втором квартале 2022 года. Согласно последним данным Jon Peddie Research, продажи, которые в основном включают дискретные графические процессоры, упали на 22,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Поставки действительно немного выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, но в целом рынок работал плохо по нескольким причинам, одна из которых — снижение поставок ПК в целом. Что касается доли, то доля графических процессоров NVIDIA увеличилась с 75% до 80%, что означает, что они сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим годом (второй квартал 2021 года), доля AMD немного снизилась с 24% до 20%, в то время как Intel начала появляться в диаграммах с долей рынка 1% на данный момент.

Синяя команда все еще находится в зачаточном состоянии на рынке GPU по сравнению с NVIDIA и AMD, которые имеют многолетний опыт работы в этом сегменте. 3DCenter может поделиться более подробной информацией и сообщает, что общее количество устройств, отгруженных в течение квартала, составило 10,4 миллиона единиц, что привело к продажам на сумму около 5,5 миллиардов долларов. Однако эта цифра ничто по сравнению с цифрами, которые рынок показывал в 2021 году. Средняя цена продажи видеокарт также упала со 1029 долларов США во втором квартале 2021 года до 529 долларов США во втором квартале 2022 года. Видимо, крах майнинга ударил слишком сильно.
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