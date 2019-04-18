NZXT H500 Vault Boy для фанатов Fallout

Компания NZXT всегда славилась своими стильными корпусами с уникальным дизайном и какими-то специальными фишками. Ярким примером такого корпуса является модель NZXT H500 Vault Boy, которую создавали специально для фанатов Fallout. Корпус выполнен в синем цвете, прямо как костюм главного героя, плюс есть масса декоративных элементов и украшений внутри. Смотрится довольно стильно, но есть одна проблема — компания решила выпускать лишь ограниченное количество корпусов, всего 1000 моделей. То есть, если вы прямо очень хотите получить этот продукт, то стоит обязательно посмотреть в местных интернет-магазинах или оформить заказ с зарубежного ресурса, ведь такие модели очень быстро раскупают фанаты и потом их уже не найти.