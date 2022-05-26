NZXT анонсировал корпус H7 нового поколения

Компания NZXT, лидер в области игрового оборудования, объявил о выпуске нового поколения корпусов формата Mid-Tower — H7. Этот новый корпус ATX предлагает три новых варианта: H7, H7 Flow и H7 Elite; каждый из них отличается улучшенными тепловыми характеристиками для процессоров и графических процессоров, улучшенными каналами для укладки кабелей и возможностью доступа к боковым панелям без использования инструментов. Каждый H7 отличается простым, чистым и элегантным дизайном NZXT.

Линейка корпусов H7 представлена ​​в различных цветовых вариантах. Доступны модели H7 и H7 Flow: белые и черные, полностью белые и полностью черные. H7 Elite доступен либо полностью в черном, либо полностью в белом цвете с соответствующей стеклянной панелью, с тонированной панелью для черных корпусов и прозрачной панелью с белым.

H7 Flow фокусируется на охлаждающих компонентах и ​​предлагает те же функции недавно переработанного H7, а также дополнительную перфорированную переднюю панель. Он готов к сборкам более высокого класса и предоставляет запас для разгона, обеспечивая при этом достаточно места для новейших видеокарт и процессоров.

H7 Elite предлагает вариант для сборщиков ПК, которые хотят сосредоточиться на сборках RGB. Наряду со всеми замечательными функциями H7, H7 Elite также оснащен дополнительной панелью из закаленного стекла и тремя 140-мм RGB-вентиляторами серии F на передней панели. Наконец, имеется включенный контроллер вентилятора RGB, который обновлен 6 каналами RGB и 3 каналами вентилятора, который использует NZXT CAM для настройки вашего освещения и кривых вентилятора.