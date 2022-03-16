NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую мышь Lift

NZXT сегодня объявила о новом шаге на рынке периферийных устройств с модульной механической клавиатурой Function и легкой двусторонней мышью Lift. NZXT также добавит в NZXT BLD услугу более глубокой настройки, позволяющую пользователям убедиться, что их система и настройки соответствуют их уникальному стилю.

Модульная механическая клавиатура NZXT Function представляет собой низкопрофильную клавиатуру с алюминиевым корпусом, позволяющую пользователям настраивать ее в соответствии со своими личными предпочтениями. Она включает в себя настраиваемые функции, такие как переключатели с возможностью горячей замены и съемный кабель USB-C. Легкая мышь NZXT Lift — это минималистичная мышь, разработанная для геймеров. Каждая мышь Lift оснащена высококлассным оптическим датчиком PixArt 3389 и переключателями Omron, которые обеспечивают скорость и простоту использования. Оба продукта имеют RGB-подсветку, которой можно управлять с помощью NZXT CAM. Кроме того, на NZXT.com будут продаваться коврики для мыши в трех размерах и цветах для индивидуальной настройки.
Комментарии и отзывы NZXT Function
Meizu выпускает новую прозрачную механическую клавиатуру PAN…
Meizu выпускает новую прозрачную механическую клавиатуру PANСегодня Meizu представила новую прозрачную механическую клавиатуру PANDAER X IQUNIX. Механическая клавиат…
SteelSeries и Bungie разработали периферию в стиле Destiny…
SteelSeries и Bungie разработали периферию в стиле DestinySteelSeries совместно с Bungie разработали новую коллекцию игровой периферии ограниченным тиражом, посвящ…
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов…
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионаловPrism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиату…
MSI представила низкопрофильные игровые клавиатуры Vigor GK7…
MSI представила низкопрофильные игровые клавиатуры Vigor GK7Компания MSI анонсировала игровые клавиатуры Vigor GK71 Sonic и Vigor GK50 Low Profile TKL. MSI Vigor GK7…
Trust Gaming выпустила игровую механическую клавиатуру GXT 8…
Trust Gaming выпустила игровую механическую клавиатуру GXT 8Компания Trust Gaming объявила о выпуске механической клавиатуры GXT 834 Callaz. …
Механическая клавиатура разработчиков ADM42…
Механическая клавиатура разработчиков ADM42ADM42 — это уникальная механическая клавиатура, разработанная швейцарским и итальянским дизайнером Лоренц…
Razer обновляет переключатели в клавиатуре Huntsman Mini 60%…
Razer обновляет переключатели в клавиатуре Huntsman Mini 60%Razer обновляет свою линейку периферийных устройств, включая серию клавиатур Huntsman, которые раньше был…
NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую …
NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую NZXT сегодня объявила о новом шаге на рынке периферийных устройств с модульной механической клавиатурой F…
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбукаОбзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбука
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игрОбзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр
Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатураОбзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатура
Обзор A4Tech Bloody B820R Dual Color. Игровая клавиатура с быстрыми и надежными переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820R Dual Color. Игровая клавиатура с быстрыми и надежными переключателями
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor