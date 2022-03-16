NZXT анонсировала свою первую клавиатуру Function и игровую мышь Lift

NZXT сегодня объявила о новом шаге на рынке периферийных устройств с модульной механической клавиатурой Function и легкой двусторонней мышью Lift. NZXT также добавит в NZXT BLD услугу более глубокой настройки, позволяющую пользователям убедиться, что их система и настройки соответствуют их уникальному стилю.

Модульная механическая клавиатура NZXT Function представляет собой низкопрофильную клавиатуру с алюминиевым корпусом, позволяющую пользователям настраивать ее в соответствии со своими личными предпочтениями. Она включает в себя настраиваемые функции, такие как переключатели с возможностью горячей замены и съемный кабель USB-C. Легкая мышь NZXT Lift — это минималистичная мышь, разработанная для геймеров. Каждая мышь Lift оснащена высококлассным оптическим датчиком PixArt 3389 и переключателями Omron, которые обеспечивают скорость и простоту использования. Оба продукта имеют RGB-подсветку, которой можно управлять с помощью NZXT CAM. Кроме того, на NZXT.com будут продаваться коврики для мыши в трех размерах и цветах для индивидуальной настройки.