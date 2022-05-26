NZXT представила линейку корпусов H7

NZXT представила H7, следующее поколение своих корпусов формата Mid-Tower. Новый корпус ATX-формата представлен в трёх вариантах: H7, H7 Flow и H7 Elite. Каждый корпус H7 демонстрирует простой, лаконичный и элегантный дизайн NZXT. И каждый новый корпус предлагает лучшие тепловые характеристики для процессоров и графических карт, улучшенные каналы для укладки кабелей и доступ к компонентам системы без инструментов через боковые панели. H7 демонстрирует открытый верх, который позволяет установить 360-мм радиаторы и повысить тепловые характеристики системы. Управление кабелями обновлено, предлагая расширенные каналы, крючки для захвата проблемных кабелей и больше открытых областей, упрощая прокладку кабелей для любого пользователя.

Боковые панели не требуют инструментов, что позволяет владельцу без труда обновить любой компонент, исправить любые проблемы и проверить подключение элементов или их температуру. Также стоит отметить, что линейка корпусов H7 представлена ​​в широкой цветовой гамме. H7 и H7 Flow предлагаются в белом и черном цветах. Корпус H7 Elite доступен либо в черном, либо в белом цвете с соответствующей стеклянной панелью, моделирующей тонированную панель для черного корпуса и прозрачную панель с белым покрытием. H7 Flow концентрируется на охлаждающих компонентах и ​​обеспечивает те же качества, что и недавно переработанный H7, наряду с перфорированной передней панелью. Стоимость корпуса пока что не сообщается, но она точно будет высокой.