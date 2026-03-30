На Android появилась поддержка AirDrop от Apple

Производителям Android так и не удалось создать удобную систему локального обмена файлами, которая могла бы сравниться с AirDrop от Apple — хотя попыток было немало. В итоге сработал принцип «если не можешь победить — присоединись». Линейка Samsung Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra), которая на данный момент единственная работает на стабильной версии One UI 8.5, уже получила официальную поддержку AirDrop через функцию Quick Share. В ближайшее время эта возможность появится и на более старых моделях. Пользователи начали замечать, что в настройках Quick Share появился новый переключатель «Обмен с устройствами Apple». Правда, пока функция работает не у всех. Проверить её наличие можно вручную в настройках Quick Share, а также стоит обновить приложения через Samsung Store.

Сообщения поступают от владельцев более ранних устройств серии Galaxy S — начиная с поколений S25, S24, S23 и S22. Большинство из них используют бета-версию One UI 8.5, но есть и те, кто остаётся на One UI 8.0. Пока не совсем понятно, как именно развёртывается эта функция, но, скорее всего, речь идёт о тестовом запуске. Вероятно, Samsung полноценно активирует поддержку после выхода стабильной версии One UI 8.5. И, безусловно, для многих пользователей это очень хорошая новость — теперь можно очень удобно и быстро передавать файлы между платформами, не прибегая к различным ухищрениям вроде передачи контента посредством мессенджеров или файлообменников. Это действительно классно.