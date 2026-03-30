На Android появилась поддержка AirDrop от Apple

Производителям Android так и не удалось создать удобную систему локального обмена файлами, которая могла бы сравниться с AirDrop от Apple — хотя попыток было немало. В итоге сработал принцип «если не можешь победить — присоединись». Линейка Samsung Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra), которая на данный момент единственная работает на стабильной версии One UI 8.5, уже получила официальную поддержку AirDrop через функцию Quick Share. В ближайшее время эта возможность появится и на более старых моделях. Пользователи начали замечать, что в настройках Quick Share появился новый переключатель «Обмен с устройствами Apple». Правда, пока функция работает не у всех. Проверить её наличие можно вручную в настройках Quick Share, а также стоит обновить приложения через Samsung Store.

Сообщения поступают от владельцев более ранних устройств серии Galaxy S — начиная с поколений S25, S24, S23 и S22. Большинство из них используют бета-версию One UI 8.5, но есть и те, кто остаётся на One UI 8.0. Пока не совсем понятно, как именно развёртывается эта функция, но, скорее всего, речь идёт о тестовом запуске. Вероятно, Samsung полноценно активирует поддержку после выхода стабильной версии One UI 8.5. И, безусловно, для многих пользователей это очень хорошая новость — теперь можно очень удобно и быстро передавать файлы между платформами, не прибегая к различным ухищрениям вроде передачи контента посредством мессенджеров или файлообменников. Это действительно классно.
Глобальная версия Huawei Mate 80 Pro готова к выхода …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Mate 80 Pro состоитс…
Samsung Galaxy S26 будет стоить 1000 евро …
Немецкое издание WinFuture раскрыло характеристики и дизайн флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 и G…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
OnePlus 16 получит 240-Гц экран …
Профильный ресурс OnePlus Club поделился подробностями о смартфоне OnePlus 16, который еще не был предста…
Xiaomi 18 получит 200-Мп перископический модуль камеры…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi…
Рамку экрана в OnePlus 15T сравнили на фото с iPhone 17 Pro…
Компания OnePlus опубликовал первое официально фото смартфона OnePlus 15T, который будет представлен в …
Объявлена дата выхода Vivo X300 Ultra…
Компания Vivo объявила, что официальная презентация флагманского смартфона X300 Ultra пройдет на выставке…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
