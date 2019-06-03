На Apple Watch появится собственный App Store с watchOS 6

На конференции разработчиков WWDC 2019 Apple представила последнюю версию программной платформы watchOS 6 для Apple Watch.

Прежде всего watchOS 6 приносит набор новых циферблатов, которые могут отображать функции, накопленные со времени выхода оригинальных Apple Watch. С помощью watchOS 6 появилось больше API-интерфейсов для разработчиков, которые будут создавать совершенно независимые приложения, которые будут работать прямо с Watch. Для начала Apple предлагает несколько новых приложений - аудиокниги, голосовые заметки и калькулятор теперь можно запускать прямо с часов. И, чтобы упростить поиск приложений, на Watch также будет полнофункциональный App Store.

Также появилась функция Trends, которая позволит лучше просматривать статистику деятельности за более длительные периоды времени - от 90 дней до года. Это поможет понять, стал ли человек со временем вести более активный образ жизни или, наоборот, стал меньше двигаться.

В watchOS 6 появилась выделенная функция слежения за здоровьем слуха. Если вокруг вас будет слишком громко, часы оповестят вас об этом. Наконец, появился специальный раздел для дам - ​​отслеживание цикла с возможностью вычисления дат овуляции, периодов максимальной фертильности и так далее. Предположительно watchOS 6 выйдет в начале осени вместе с новыми iPhone и iOS 13.