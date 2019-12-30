На CES 2020 Samsung покажут новые телевизоры

Совсем скоро корейская компания Samsung покажет на выставке CES 2020 свои новые продукты, среди которых будут и новые телевизоры без рамок. Это довольно интересное решение, ведь на рынке смартфонов рамки уже очень давно свели к минимуму, а теперь производитель хочет то же самое сделать и на рынке телевизоров, предоставив пользователям новую возможность украсить свою квартиру или дом. С другой сторон, при большой диагонали рамка телевизора довольно незаметна и такое изменение не будет выглядит прорывом. С другой стороны, если вы будете покупать себе телевизор с 8К разрешением, то почему бы не взять более тонкие рамки, которые лишь подчеркнут столь инновационное решение. Про цены, конечно же, пока что никто ничего говорит.