На Galaxy Note 10 собираются запустить бета версию Adroind 10

В ближайшее время откроют тест системы для смартфонов Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 5G и Galaxy Note 10+ 5G. Участвовать в тестировании смогут пользователи разблокированных и заблокированных под оператора устройств в некоторых странах. Когда производитель планирует выпустить стабильную прошивку неизвестно.

С обновлением до Android 10 смартфоны Samsung получат фирменную оболочку One UI 2.0, которая включает в себя новые жесты управления, как у Google Pixel, новую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значёк сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры, а также функцию Screen Recorder.