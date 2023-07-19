На Google Pixel массово вылетают приложения

На текущий момент более 3 миллиардов людей ежедневно пользуются операционной системой Android и вполне довольны тем, что происходит у них на экране смартфонов — изредка, конечно, баги встречаются, но сейчас это не такое частое явление, как десять лет назад. Однако в случае пользователей устройств Pixel ситуация, кажется, несколько иная, поскольку многие из них сталкиваются с произвольными сбоями приложений буквально на постоянной основе и на данный момент не существует явного решения для устранения этих вылетов. Владельцы Google Pixel достаточно активно обсуждают на Reddit то, как на их устройствах начали происходить сбои большинства приложений.

Интересно, что эта проблема затрагивает не только приложения от самого производителя, но и сторонние приложения, что заставляет задуматься о серьёзности проблемы, потому что дело здесь явно не в сбое работы с сервером, например. Также стоит отметить, что эта проблема не ограничивается только определёнными устройствами или одной моделью смартфона, так как проблема затронула все смартфоны компании. При открытии приложений вроде браузера Chrome, почтового клиента Gmail, специального защищённого от рекламы браузера Adblock Browser и других приложений на устройствах Pixel приложение просто вылетает, и иногда даже не появляется отчёт об ошибке, чтобы понять в чём проблема. Некоторые пользователи также сообщают, что они не могут открыть страницу Обновления системы, так как она вылетает сразу после открытия.